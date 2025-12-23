< sekcia Regióny
Kňazi opäť ponúkajú spoveď na košickej železničnej stanici
Takúto službu ponúkla Košická eparchia prvýkrát pred sviatkami Veľkej noci a následne Vianoc v roku 2022.
Autor TASR
Košice 23. decembra (TASR) - Gréckokatolícki kňazi poskytnú spovednú službu aj tento rok pred vianočnými sviatkami na nezvyklom mieste - na železničnej stanici v Košiciach. Sviatosť zmierenia budú vykonávať v utorok od 13.00 do 19.00 h na 2. poschodí stanice.
„Služba je určená všetkým, ktorí sa chcú v predvianočnom zhone aspoň na chvíľu zastaviť, stíšiť a pripraviť sa na slávenie Vianoc duchovne,“ informovala Košická eparchia na svojej webstránke. Spovedať budú kňazi Košickej eparchie na čele s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom.
„Jubilejný rok nám znovu pripomenul, že Boh nečaká na ideálne podmienky, ale prichádza tam, kde sa nachádza človek - aj uprostred cesty, práce či zhonu. Ponuka spovednej služby na železničnej stanici je vyjadrením tejto blízkosti,“ uviedli zástupcovia eparchie.
Takúto službu ponúkla Košická eparchia prvýkrát pred sviatkami Veľkej noci a následne Vianoc v roku 2022. Týmto krokom chcela vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí aj z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti nemohli navštíviť pred sviatkami chrám a vyspovedať sa.
