Kňazi opäť ponúknu svätú spoveď aj na košickej železničnej stanici

Košice 5. apríla (TASR) - Kňazi v Košickej eparchii tretíkrát v spolupráci so železničnou stanicou v Košiciach poskytnú možnosť svätej spovede v jej priestoroch. Informuje o tom Gréckokatolícka eparchia Košice na svojej webovej stránke.



V súvislosti s veľkonočnými sviatkami budú sviatosť zmierenia vysluhovať na druhom poschodí stanice vo štvrtok (6. 4.), v piatok (7. 4.) a v sobotu (8. 4.) od 9.00 do 13.00 h.



"V týchto dňoch sa spoločne blížime k veľkonočným sviatkom, počas ktorých si veriaci kresťania budú pripomínať smrť, trojdňové uloženie do hrobu a vzkriesenie Ježiša Krista. Dôležitejšia ako príprava jedál na tieto sviatky je príprava srdca človeka aj vo sviatosti zmierenia," uvádza.



Košická eparchia ponúkla prvýkrát túto službu vlani pred Veľkou nocou a následne aj pred vianočnými sviatkami.