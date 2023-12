Kňazi poskytnú predvianočnú spoveď na košickej železničnej stanici

Košice 22. decembra (TASR) - Kňazi Košickej eparchie aj pred tohtoročnými vianočnými sviatkami poskytnú možnosť svätej spovede v priestoroch železničnej stanice v Košiciach. Gréckokatolícka eparchia Košice o tom informuje na svojej webovej stránke.



Sviatosť zmierenia budú gréckokatolícki kňazi vykonávať na druhom poschodí stanice, a to v piatok a v sobotu (23. 12.) v časoch od 10.00 do 12.00 h a od 16.00 do 18.00 h.



Ako eparchia pripomína, v najbližších dňoch sa skončí pôstne obdobie. "Práve toto obdobie má byť zavŕšené tou najdôležitejšou prípravou, v ktorej si nanovo očistíme svoje srdcia vo sviatosti zmierenia a budeme tak schopní úplného prijatia narodeného Krista do našich životov," uvádza.



Prvýkrát ponúkli službu svätej spovede na železničnej stanici vlani pred Veľkou nocou a následne aj pred vianočnými sviatkami.