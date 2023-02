Veľký ohlas knihy Novobanské špacírky, nedávno vyšiel druhý diel

Nová Baňa 28. februára (TASR) – Druhý diel knihy s názvom Novobanské špacírky II., vydalo nedávno Pohronské múzeum v Novej Bani. Kým jednotka sa zaoberala históriou samotného centra mesta, dvojka predstavuje aj ostatné jeho časti, od Hrona až po Starohutský vodopád.



"V druhej časti sa venujeme histórii bližšej i ďalekej, liečime ľudí, staviame kúpalisko či štadión. Pripomíname si vznik dnešnej základnej umeleckej školy, zacvičíme si spolu so Sokolmi alebo neskôr na spartakiáde. Spomíname aj na ťažké časy povodní, stavby, čo už bohužiaľ nestoja, ako napríklad Vojšínska chata," priblížila novú knihu pracovníčka múzea Jana Potocká.



V publikácii sa tiež spomínajú významné osobnosti mesta, ako napríklad Karol Dodek či Karol Frk. "Nezabúdame ani na výnimočné predmety z nášho zbierkového fondu. V tejto viac ako 400-stranovej publikácii je text doplnený množstvom fotografií a pohľadníc," pripomenula.



Prvý diel knihy vydalo múzeum v roku 2021. Mal podtitulok Rínok a okolie. Táto kniha vznikla podľa Potockej počas covidového obdobia, kedy návštevníci nemohli prísť do múzea. "Postupne sme začali pridávať na facebookovú stránku múzea príspevky s množstvom dobových fotografií a pohľadníc o histórii nášho mesta, zaujímavostí z minulosti, či prezentáciu zbierkových predmetov z muzeálneho depozitára. U ľudí vyvolali tieto príspevky veľké nadšenie, nostalgiu za časom dávno minulým a dopyt po knižnom vydaní," priblížila.



Múzeum potom spojilo sily so združením Nova Montania, ktoré v tom čase prišlo s rovnakou myšlienkou. Kniha vyšla následne s podporou ľudí, prostredníctvom crowfoundingovej platformy.



Po pozitívnych ohlasoch na Novobanské špacírky I. začali silnieť hlasy aj na vydanie ďalšieho pokračovania. Kniha s podtitulom Ulicami mesta vyšla v decembri 2022.