Kniha Senica púl Vídne mapuje mesto na prelome 19. a 20. storočia

Senica 30. decembra (TASR) - Ponuka knižných titulov o senickom regióne sa rozrástla o publikáciu Senica púl Vídne. Mapuje mesto a hospodársky, kultúrny i náboženský život Seničanov od polovice 19. do polovice 20. storočia. Spoluautori Peter Brezina a Ján Peter do nej zahrnuli popri textoch vyše tisíc historických fotografií z archívnych zdrojov i rodinných archívov.



Dvojica má za sebou už knihu Senica v nostalgii pohľadníc, ktorú vydala pred ôsmimi rokmi a zožala podľa Petra veľký úspech. Autorov dalo opäť dokopy poznanie, že obdobie sto rokov na prelome storočí nie je úplne zmapované. "Najmä pohľad na postavenie cirkví v Senici, šľachty a veľkostatkárov, skupín, ktoré boli po roku 1948 vytesnené," povedal Brezina, autor väčšiny kapitol. V nich sa opieral o viaceré zdroje, za výslednou podobou sú stovky hodín v archívoch, stretávania s ľuďmi, štúdia podkladov.



"Názov našej knihy nie je výmyslom. Vychádza zo zažitého pojmu, ktorý sa používal práve v nami mapovanom období a jeho pôvodcom by mal byť básnik Jaromír Boor, ktorý takto opísal mesto, jeho obyvateľov i vtedajšiu najmä honosnú mestskú architektúru," doplnil.



Zberateľ pohľadníc Peter získaval historické zábery na mesto i ďalšie zaujímavé dokumenty, viažuce sa k Senici, na rôznych miestach, burzy nevynímajúc. "V žiadnej knihe sa zatiaľ nepísalo o živnostníkoch, remeselníkoch a statkároch, ktorí Senicu vybudovali. Okrem toho sme chceli zmapovať históriu katolíckej, evanjelickej i židovskej cirkvi a priniesť fakty zatiaľ nepublikované," uviedol.



Primátor Senice Martin Džačovský novú knihu o meste víta. "Teším sa, že nielen staršie, ale aj mladšie generácie môžu vidieť, ako sa mesto menilo, čím žilo v danom období. Mám nádej, že u mladých vzbudí záujem o históriu, je na nich, aby zase oni pokračovali v mapovaní dejín mesta," povedal.