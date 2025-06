Knihou Záhoria sa stala publikácia s názvom Senica púl Vídne

Senica 2. júna (TASR) - Najpopulárnejšou knihou, ktorá sa tematicky alebo autorsky viaže k Záhoriu, sa stala publikácia s názvom Senica púl Vídne. Pripomienka života v Senici v časoch minulých od autorskej dvojice Peter Brezina a Ján Peter dostala v rámci čitateľskej ankety Kniha Záhoria 465 platných hlasov. Informovali o tom zo Záhorskej knižnice v Senici.



Nasledovali Romantické kolieska Ruda Ovečku (452 platných hlasov). Na tretej priečke sa umiestnil titul Dejiny našej dediny Veľké Leváre 1918 - 1924 od Pavla Vrableca (357 platných hlasov).



„Tohtoročné nominované knihy získali celkovo 2855 platných hlasov. Vzhľadom na to, že je to viac ako v predošlom ročníku, nás organizátorov teší takýto záujem verejnosti. Dúfame, že tento trend bude naďalej pokračovať,“ uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice Silvia Sameková.



Slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria sa uskutoční 4. júna v senickom DAVe. Do ročníka 2023 - 2024 organizátori zaregistrovali 50 kníh, ktoré vyšli v daných rokoch, týkajú sa regiónu Záhoria a majú pridelené ISBN.



Z nich napokon nominovali 25 titulov. Hlasovanie bolo možné v priebehu apríla osobne v knižniciach v Senici, Skalici a Malackách aj online. Aktuálny ročník čitateľskej ankety Kniha Záhoria organizovala Záhorská knižnica spolu so Záhorským múzeom v Skalici, s Mestským centrom kultúry Malacky a mestom Senica.