Piatok 10. apríl 2026
Knižnica Antona Bernoláka pripravuje podujatia pre detských čitateľov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Literárne podujatie Rozprávky sa bude konať 13. apríla.

Autor TASR
Nové Zámky 10. apríla (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne deťom v nasledujúcich dňoch viaceré podujatia. Ako informovala, malí čitatelia sa na nich stretnú s literatúrou i vílou Knihomilou.

Literárne podujatie Rozprávky sa bude konať 13. apríla. Deti zo Základnej školy (ZŠ) G. Bethlena na nej spoznajú rôzne zaujímavosti o rozprávkových príbehoch a ich autoroch. „Dlhodobo a systematicky pracujeme aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V stredu 15. apríla navštívia knižnicu žiaci zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy, ktorí sa zúčastnia na zážitkovom literárnom podujatí. Počas čítania knihy Hávedník od Jiřího Dvořáka sa dozvedia množstvo zaujímavostí a čaká ich aj aktivita v podobe kvízu, ktorý preverí ich vedomosti zo sveta hmyzu,“ uviedla knižnica.

V rovnaký deň popoludní sa malí čitatelia stretnú počas Rozprávkovej stredy s vílou Knihomilou, ktorá pre nich pripravila rozprávky a tvorivé dielne. Vo štvrtok 16. apríla sa v spoločenskej sále knižnice uskutoční prehliadka v prednese poézie a prózy detí predškolského veku s názvom Mám básničku na jazýčku. „Podujatie s názvom Mysli ako Einstein je v pondelok 20. apríla o 10.00 h pripravené pre tretiakov zo ZŠ Mostná. V utorok 21. apríla sa zasa štvrtáci zo ZŠ G. Bethlena prenesú do minulosti na podujatí s názvom Ako to funguje. Zážitkové čítanie z knihy Králiček Kornel má rád knižky určené škôlkarom sa bude konať 28. apríla,“ doplnila knižnica.
.

