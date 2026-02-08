Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Knižnica Bernoláka vyhlasuje 4. ročník súťaže Jurík očami mladých

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Maroš Černý

Súťažiaci sa môžu prihlasovať v troch vekových kategóriách.

Autor TASR
Nové Zámky 8. februára (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje štvrtý ročník celoslovenskej autorskej súťaže Jurík očami mladých. Súťaž je určená pre mladých ľudí od 12 do 25 rokov, ktorí sa môžu do súťaže zapojiť zaslaním originálnej poviedky bez ohľadu na tému, informovala knižnica.

Súťažiaci sa môžu prihlasovať v troch vekových kategóriách. Prvú kategóriu budú tvoriť práce mladých autorov vo veku od 12 do 15 rokov, druhú vo veku od 16 do 20 rokov a tretiu vo veku od 21 do 25 rokov. Do súťaže môžu zaslať poviedku s ľubovoľnou témou, ktorá nebola doteraz publikovaná.

Všetky poviedky budú hodnotené odbornou komisiou. Súťažné práce je potrebné doručiť elektronicky do 22. júna. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 30. septembra v spoločenskej sále knižnice. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice.

Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k poviedkovej tvorbe. Zároveň si prostredníctvom súťaže knižnica pripomína prínos významného regionálneho spisovateľa, novinára a politológa Ľuboša Juríka, ktorý sám podporoval mladých autorov.

Ľuboš Jurík bol všestranne nadaným spisovateľom, autorom detektívnych románov, životopisov, odborných titulov a poviedok. S novozámockou knižnicou spolupracoval od roku 1978. Bol iniciátorom vzniku literárneho klubu Generácie, ktorý pri knižnici úspešne pôsobí dodnes. Za svoju literárnu tvorbu získal viaceré významné ocenenia.

Zriaďovateľom Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je Nitriansky samosprávny kraj. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 96.000 kníh a periodík. Knižnica má zhruba 3400 čitateľov, z toho vyše 2100 detí. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 3000 nových titulov.
.

