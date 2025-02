Knižnica J. Bocatia pripravila na valentínsky týždeň viacero aktivít

Košice 8. februára (TASR) - Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach pripravila nielen na Deň svätého Valentína, ale počas celého valentínskeho týždňa špeciálnu ponuku aktivít a bonusov. Manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí knižnice Alena Zavocká informovala, že každý, kto k nim od pondelka (10. 2.) do piatka (14. 2.) príde vo dvojici, môže získať zápisné zadarmo.



"Stačí, ak záujemca o zápisné grátis príde spolu s už zaregistrovaným čitateľom. Môže ísť o partnerov, priateľov, súrodencov, starého rodiča a vnúča alebo kolegov či spolužiakov. Knižnica privíta všetkých, ktorí majú k sebe blízko. Valentínsky bonus platí pre pracoviská VKJB, v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ulici, regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej ulici, pobočkách na sídliskách Terasa, KVP, Furča, Nad jazerom a v Šaci," uviedla Zavocká.



Vo štvrtok 13. februára od 15.00 h je v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ulici pripravených viacero aktivít. Pred tematickou fotostenou s rekvizitami si záujemcovia môžu urobiť fotografiu so svojou blízkou osobou. Pripravená je tvorivá dielňa zameraná na výrobu valentínskych pozdravov, detskí návštevníci sa môžu sústrediť na výrobu kreatívnych dielok. "Počas valentínskeho týždňa ponúkame aj inšpiráciu na príjemné chvíle, ktorou je tematický playlist skladieb o láske, navrhnutý z bohatej ponuky fondu jej hudobného oddelenia," dodala Zavocká.



Upozornila, že deň svätého Valentína je nielen dňom, keď si prejavujeme lásku či náklonnosť, na rovnaký dátum pripadá aj Medzinárodný deň darovania knihy. Knižnica preto spojila obe udalosti a počas celého nasledujúceho týždňa môžu čitatelia vlastné, už prečítané knihy darovať VKJB. "Knihy od darcov následne dostanú šancu na druhý život a potešia ďalších čitateľov v domovoch sociálnych služieb či detskom oddelení nemocnice. Knihy v dobrom stave, také, ktoré by ste sami chceli čítať alebo dostať, je možné priniesť do ktorejkoľvek našej pobočky," uzavrela Zavocká.