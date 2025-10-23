< sekcia Regióny
Knižnica J. Fándlyho v Trnave zmodernizovala čitáreň
Autor TASR
Trnava 23. októbra (TASR) - Krajská Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zmodernizovala čitáreň oddelenia beletrie. Jej súčasťou je okrem iného aj osobná knižnica kňaza Antona Srholca, Ukrajinská knižná polička či časť venovaná tvorbe lokálnych autorov. Slávnostné otvorenie zmodernizovaných priestorov sa uskutočnilo vo štvrtok predpoludním.
„Rekonštrukcia priniesla predovšetkým estetickejší vstup do knižnice. Bola pokračovaním modernizácie, ktorú sme začali v študovni, regionálnom oddelení a výstavbou záhradnej čitárne,“ priblížil riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. Práce trvali od marca do konca septembra. Návštevníci využívali počas rekonštrukcie služby beletrie v záhradnej čitárni. Tí môžu po novom platiť za služby aj online.
„Pre čitateľov sme vytvorili ten komfort, že knihy majú dostupné v rámci svojej výšky, snažili sme sa vytvoriť aj ,obývačkový‘ priestor, aby sa pri čítaní novín a časopisov cítili dobre,“ doplnil. Pre maximálne využitie priestorov sa vyššie nachádzajú knihy zo zásob knižnice. Práce boli financované z grantu Fondu na podporu umenia v objeme takmer 50.000 eur, čiastkou takmer 13.000 eur prispel Trnavský samosprávny kraj (TTSK).
Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran ozrejmil, že projekt Ukrajinská knižná polička vznikol pod záštitou ukrajinskej prvej dámy Oleny Zelenskej ešte pred začiatkom ruskej agresie. Hlavným cieľom bolo dodanie ukrajinskej literatúry do popredných knižníc sveta. „Od začiatku agresie tento projekt nadobudol ešte hlbší význam. Stal sa nielen spôsobom, ako zachovať ukrajinskú literatúru a kultúru počas vojny, ale stal sa živým mostom, ktorý spája Ukrajincov s ich vlasťou bez ohľadu na to, kde sú,“ podčiarkol.
Predseda TTSK Jozef Viskupič privítal zriadenie osobnej knižnice Antona Srholca i poličky s ukrajinskou literatúrou. „Ľudia, ktorí utekajú alebo s nami žijú v regióne, si môžu vypožičať literatúru v jazyku, ktorému rozumejú,“ povedal. Aj súvislosti s touto modernizáciou knižničných priestorov poukázal na význam ďalšieho riadneho fungovania Fondu na podporu umenia.
