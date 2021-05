Knižnica J. Fándlyho pripravuje podujatia na Medzinárodný deň detí

Trnava 31. mája (TASR) - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) viaceré podujatia pre svojich čitateľov. TASR o tom informovala za knižnicu Ľubica Malá.



Oslava MDD sa začne v knižnici 1. júna o 9.00 h. "Vtedy začne čítať svoj rozprávkový príbeh o strašidelnej škole Elvíry Múdrej spisovateľka Gabriela Futová a pokračovať bude Braňo Jobus so svojou Špinou špinavou a Chrontou chrontavou. Sledovať príbehy bude možné na sociálnej sieti knižnice," uviedla Malá.



V utorok (1. 6.) sa začína aj písomná súťaž Knihy plné tajomstiev a záhad, ktorá potrvá do 20. júna. "Svoje rozprávkové kráľovstvá otvárajú detským očiam spisovatelia Gabriela Futová a Peter Karpinský. Na MDD predstaví knihovníčka Lucka všetkým detským čitateľom aj nové knihy, ktoré knihovníci nakúpili do oddelenia pre deti, v programe Príď si požičať! na Youtube kanáli knižnice," doplnila Malá.



Okrem podujatí ponúkne knižnica počas celého júna všetkým záujemcom z radov detí a študentov bezplatnú registráciu. To znamená, že kto príde v júni do knižnice, získa členstvo bez poplatku.