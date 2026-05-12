Knižnica M. Kováča v Banskej Bystrici má za sebou prvú fázu obnovy
Autor TASR
Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v centre Banskej Bystrice, ktorá štyri desaťročia sídli v priestoroch Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Cikkera, má za sebou prvú fázu rekonštrukcie. Informovali o tom v utorok na sociálnej sieti primátor Ján Nosko a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.
„Čitatelia si môžu vyberať z viac ako 30.000 kníh uložených v 103 regáloch. Teší ma, že knižnica bude plniť aj dôležitý komunitný rozmer, pretože bude miestom stretávania sa generácií, od najmladších až po seniorov,“ konštatoval primátor. Zároveň priznal, že do tejto knižnice kedysi sám chodieval a jednu knihu dodnes nevrátil.
„BBSK pokračuje v modernizácii svojich knižníc. Najnovšie sme ukončili rekonštrukciu pobočky VKMK - centrum. Obnova v hodnote 125.000 eur priniesla vymaľované priestory, nové regály, stoly, pulty i technické vybavenie. Súčasťou pobočky je po novom i oddelenie pre deti a mládež, ktoré sa presťahovalo z Lazovnej ulice. Naším cieľom je, aby knižnice neboli len miestom na požičiavanie kníh, ale moderným a príjemným verejným priestorom na vzdelávanie, oddych, stretávanie sa a nové nápady,“ doplnil Lunter s tým, že kraj pokračuje v ďalších podobných investíciách.
Podľa Noska mesto plánuje v najbližšom období vložiť do ZUŠ 1,5 milióna eur, ktoré sa mu podarilo získať z plánu obnovy a obnoviť fasádu zo strany Kapitulskej ulice a Ulice F. Švantnera. Rovnako vymeniť okná, zatepliť stropy najvyššieho podlažia a zmodernizovať zdroje tepla a osvetlenie v budove. Primátor verí, že s rekonštrukciou začnú už čoskoro.
