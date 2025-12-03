< sekcia Regióny
Knižnica mesta Piešťany oslavuje 100. výročie založenia
Je držiteľom titulu Knižnica roka 2018 za budovanie knižničného fondu i za množstvo a kvalitu podujatí, ktoré organizuje počas celého roka pre všetky kategórie návštevníkov.
Autor TASR
Piešťany 3. decembra (TASR) - Mestská knižnica mesta Piešťany oslavuje 100. výročie založenia. Pri tejto príležitosti pripravila v utorok (2. 12.) a v stredu prezentácie kníh, workshopy, výstavy či deň otvorených dverí (DOD). V stredu o 13.30 h čaká návštevníkov beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou. TASR to uviedla riaditeľka knižnice Margita Galová.
Počas DOD knižnica čitateľom odpustí upomienky. „Budeme oslavovať čítaním a príjemnými stretnutiami detí s autormi,“ priblížila. Návštevníci mali počas utorka možnosť stretnúť sa s mnohými slovenskými autormi. Čítal aj primátor mesta Peter Jančovič, ale aj predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Podujatie knižnica pripravila v spolupráci s TTSK a mestom Piešťany.
Knižnicu v roku 1925 slávnostne otvorili v budove Štátnej meštianskej školy T. G. Masaryka, dnešného gymnázia. V rokoch 1982 až 1988 prebehla výstavba účelovej budovy knižnice na Školskej ulici, kde sídli doteraz. Premenovaná na mestskú knižnicu bola 1. januára 1989. V rokoch 2011 až 2012 prebehla rozsiahla rekonštrukcia, financovaná z grantu Európskej únie, vybudovaný bol aj výťah, čím sa stala bezbariérovou.
Je držiteľom titulu Knižnica roka 2018 za budovanie knižničného fondu i za množstvo a kvalitu podujatí, ktoré organizuje počas celého roka pre všetky kategórie návštevníkov. Ako jediná knižnica na Slovensku zriadila mestské informačné centrum. Súčasne je partnerskou knižnicou Kancelárie Národnej rady SR, členskou knižnicou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc.