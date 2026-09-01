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Knižnica Petržalka otvorila novú centrálu na Fedinovej ulici
Nová centrála spája funkciu modernej verejnej knižnice, komunitného centra a priestoru pre poznanie, vzdelávanie či kultúrne podujatia.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Knižnica Petržalka otvorila v utorok svoju novú centrálu na Fedinovej ulici, v priestoroch bývalej súkromnej materskej školy. Projekt vyšiel na zhruba 670.000 eur. Otvorením nového kultúrno-komunitného priestoru zároveň spúšťa aj týždenný festival podujatí. Patrónom knižnice je spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a literárny publicista Martin Kasarda. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Otvárame novú verejnú knižnicu, ktorá sa svojou rozlohou radí medzi najväčšie knižničné priestory v Bratislavskom kraji. Priestory nám umožňujú výrazne rozšíriť služby a prepájať to, čo má moderná verejná knižnica ponúkať - nielen knihy a časopisy, ale aj poznanie, schopnosť podeliť sa, vzdelávať, kultúrne vyžitie, oddych, ale aj komunitný život,” skonštatovala riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová.
Nová centrála spája funkciu modernej verejnej knižnice, komunitného centra a priestoru pre poznanie, vzdelávanie či kultúrne podujatia. Návštevníkom ponúka rozšírený knižničný fond, prostredie na nerušené čítanie, oddychové zóny i moderné technologické zázemie. Knižnica plánuje v nových priestoroch pravidelne organizovať autorské besedy, prednášky, vzdelávacie kurzy pre seniorov a tvorivé workshopy pre mládež.
Mestská časť investovala do projektu knižnice približne 630.000 eur. Z tejto sumy bolo 400.000 eur financovaných z poslaneckých priorít, zvyšné financie boli pokryté z úveru schváleného v rozpočte mestskej časti na tento rok. Ďalších 40.000 eur pochádzalo z grantu Fondu na podporu umenia.
Pri príležitosti otvorenia knižnica pripravila pre verejnosť aj týždenný sprievodný program pod názvom „Planéta 24726“, ktorý potrvá do 5. septembra (vrátane). Chýbať nebudú tvorivé dielne, divadelné vystúpenie, hravý workshop pre deti aj rodičov na tému Ako pomôcť deťom zvládať emócie a rozvíjať pozornosť či stretnutie s vodiacimi a asistenčnými psami. Záver otváracieho týždňa bude patriť burze kníh a divadlu. Bližšie informácie sú na webe knižnice.
„Otvárame novú verejnú knižnicu, ktorá sa svojou rozlohou radí medzi najväčšie knižničné priestory v Bratislavskom kraji. Priestory nám umožňujú výrazne rozšíriť služby a prepájať to, čo má moderná verejná knižnica ponúkať - nielen knihy a časopisy, ale aj poznanie, schopnosť podeliť sa, vzdelávať, kultúrne vyžitie, oddych, ale aj komunitný život,” skonštatovala riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová.
Nová centrála spája funkciu modernej verejnej knižnice, komunitného centra a priestoru pre poznanie, vzdelávanie či kultúrne podujatia. Návštevníkom ponúka rozšírený knižničný fond, prostredie na nerušené čítanie, oddychové zóny i moderné technologické zázemie. Knižnica plánuje v nových priestoroch pravidelne organizovať autorské besedy, prednášky, vzdelávacie kurzy pre seniorov a tvorivé workshopy pre mládež.
Mestská časť investovala do projektu knižnice približne 630.000 eur. Z tejto sumy bolo 400.000 eur financovaných z poslaneckých priorít, zvyšné financie boli pokryté z úveru schváleného v rozpočte mestskej časti na tento rok. Ďalších 40.000 eur pochádzalo z grantu Fondu na podporu umenia.
Pri príležitosti otvorenia knižnica pripravila pre verejnosť aj týždenný sprievodný program pod názvom „Planéta 24726“, ktorý potrvá do 5. septembra (vrátane). Chýbať nebudú tvorivé dielne, divadelné vystúpenie, hravý workshop pre deti aj rodičov na tému Ako pomôcť deťom zvládať emócie a rozvíjať pozornosť či stretnutie s vodiacimi a asistenčnými psami. Záver otváracieho týždňa bude patriť burze kníh a divadlu. Bližšie informácie sú na webe knižnice.