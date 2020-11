Knižnica pre mládež mesta Košice opäť otvára svoje pobočky

Košice 4. novembra (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) od stredy opäť otvára svoje pobočky. Aktuálne od čitateľov vyžaduje preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na nový koronavírus. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová.



Knižnica od stredy otvára pre čitateľov všetky pobočky v meste, okrem pobočky v OC Merkúr na Němcovej ulici, ktorú sprístupní vo štvrtok (5. 11.). Aktuálne knižnica vyžaduje preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom Ministerstva zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným od 29. októbra do 1. novembra. „Pracovníčky knižnice sú preto oprávnené požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov knižnice k nahliadnutiu doklad o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Rovnako je možné preukázať sa potvrdením o výnimke z disponovania takýmto testom. Ak osoby takéto doklady nemajú, knihovníčka je povinná odoprieť im vstup do priestorov,“ upozornila riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Pripomína, že v pobočkách KMMK bude rovnako ako doteraz vstup do priestorov umožnený len s rúškom, respektíve s prekrytými hornými dýchacími cestami. Platí tiež povinnosť používania rukavíc alebo dezinfekcie rúk, ako aj dodržiavania bezpečných rozostupov. Okrem obmedzeného počtu osôb tiež naďalej platí karanténa pre vrátené knihy v trvaní jedného dňa. V platnosti zostáva aj zavedená hygienická prestávka v mimoškolských pobočkách v čase od 11.30 do 12.30 h, i zákaz používania verejného internetu, detských kútikov, konania hromadných podujatí a exkurzií, či zhromažďovania sa.



Knižnica zároveň vyzýva svojich návštevníkov, aby sa v priestoroch knižnice zbytočne nezdržiavali a svoj pobyt obmedzili výlučne na vrátenie a výber kníh. „Opäť bude fungovať aj služba Bibliobox pre rýchle vrátenie kníh a služba Expresný balíček pre rýchlu výpožičku,“ dodáva knižnica s tým, že o týchto službách bližšie informuje aj na svojej webovej stránke.