Knižnica pre mládež mesta Košice organizuje podujatia

Košice 2. marca (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) organizuje vo svojich pobočkách v rámci Týždňa slovenských knižníc (TSK) 2025 (3. až 9. 3.) viaceré podujatia. TASR o tom z KMMK informovala Viera Ristvejová.



"Všetky knižnice Slovenska v tomto týždni spojí jedna spoločná aktivita Je nás počuť. V jeden deň a jednu hodinu, v stredu 5. marca od 15.30 h, budeme nahlas čítať z okien knižníc. Je to symbolická akcia, ktorá má hlas knižníc urobiť počuteľnejším, poukazujúc na dôležitosť čítania v každom veku života a úlohy knižníc pri celoživotnom vzdelávaní," uviedla Kamila Prextová, riaditeľka KMMK a zároveň garantka projektu TSK na Slovensku.



Ako pokračovala, inteligentné laboratóriá smartlaby podporujú komunitné vzdelávanie. Prepájajú moderné technológie a vedecké poznatky s tradičnými čitateľskými aktivitami v knižnici. Záujemcovia o toto inovatívne vzdelávanie ich nájdu až v 50 knižniciach na Slovensku. "V Košiciach ich máme práve v KMMK, konkrétne v pobočkách Humbuk a LitPark," povedala Prextová o novinke, ktorú spúšťajú práve v rámci aktivít TSK 2025.



"Zriadenie smartlabov je iniciatívou Definícia pre verejnosť. Cieľom je zvyšovať digitálnu gramotnosť. Vďaka tomu budeme v rámci kreatívnych dielničiek napríklad vypaľovať do dreva, vyrábať potlače na tričká, šiltovky či tašky. Dá sa povedať, že zábavné aktivity čitateľov obohatia o nové zručnosti ako napríklad používať 3D tlačiareň, rezací plotter, sublimačnú tlačiareň, termolis, pyrografickú stanicu či vypaľovačku," priblížila Prextová.



Knižnica návštevníkom pobočky Nezábudka predstaví tvorbu ilustrátorky Lady Zoldak a v pobočke LitPark práce žiakov výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. V Nezábudke je pripravená vernisáž výstavy Dávida Jonáša Čarovný svet mandál a programovú ponuku spestria i ďalšie aktivity vo všetkých 19 pobočkách knižnice.



"Spomeniem napríklad veľké finále voľby nového kráľa/kráľovnej detských čitateľov 2025, ktoré máme naplánované na štvrtok (6. 3.) o 10.00 h v LitParku, súčasťou bude slávnostná korunovácia. Pre najmenších máme pozvánku na zážitkové aktivity Baby knižnice. Budeme pripravovať študentov na písomnú časť maturity zo slovenského jazyka, besedovať s rómskou aktivistkou Annou Koptovou a navštívime čarodejnícku školu s Teen Wednesday. Rozhodli sme sa tiež vyhlásiť generálny pardon na upomienky," povedala Prextová.



V rámci TSK privítajú 15 knihovníkov z Poľska a Francúzska. Ide o študijný projekt knihovníkov v rámci Erasmus + Každý čitateľ sa počíta, ktorý poskytuje možnosť výmeny skúseností z práce so znevýhodnenými komunitami čitateľov.



"Sedem našich knihovníkov už knižnice v Poľsku a Francúzsku v rámci programu navštívilo. Pobočka LitPark pri tejto príležitosti ponúkne výstavu Život v starom Vroclave," dodala Prextová.