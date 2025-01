Knižnica pre mládež mesta Košice otvára zrekonštruované pobočky

Košice 15. januára (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) pokračuje s rekonštrukciou svojich pobočiek. Nový vzhľad ich získava ďalších šesť. Knižnica by tak mala mať obnovených 17 z 19 pobočiek. Ako TASR z KMMK informovala Viera Ristvejová, lákať majú dobrými knihami aj atraktívnym prostredím.



Riaditeľka knižnice Kamila Prextová pripomenula, že aktuálne prechádzajú zmenami pobočky sídliace v základných školách (ZŠ) v rôznych mestských častiach. Čísla knižničnej štatistiky práve rekonštruovaných pobočiek hovoria o 2200 čitateľoch a fonde takmer 29.000 kníh. "Dverami týchto pobočiek ročne prejde 25.100 návštevníkov, ktorí si vypožičajú 30.600 kníh. Chceli sme pre nich skvalitniť poskytovanie služieb a zlepšiť prístup k informáciám," uviedla.



Zmeny k lepšiemu sa podľa nej začali rysovať už v posledných mesiacoch uplynulého roka a teraz sa z vynoveného interiéru tešia v pobočkách ZŠ Fábryho a Spojenej škole sv. košických mučeníkov na Čordákovej ulici. Na budúci týždeň plánujú slávnostné otvorenie pobočky knižnice v ZŠ Bukovecká a v prvej polovici februára zas v ZŠ Ľ. Fullu na Maurerovej. S prácami finišujú aj v pobočkách v ZŠ Postupimská a ZŠ Bruselská, ktoré otvoria do konca februára.



Podľa Prextovej sú priestory všade vybavené vysokými regálmi a pribudli aj pohodlné sedenia pre návštevníkov podujatí. "Ide o funkčné a zároveň príťažlivé prostredie, ktoré má deti lákať k návštevám a inšpirovať k čítaniu, štúdiu a tvorivosti. Knižnice majú byť miestom pre každého, pre toho kto hľadá vedomosti, inšpiráciu, zábavu, no aj pre toho, kto chce tráviť čas v bezpečnom prostredí," dodala.