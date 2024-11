Košice 30. novembra (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice pripravuje Vianočnú piňatu - cyklus adventných podujatí. Ako TASR informovala Viera Ristvejová z knižnice, piňata sa často spája s oslavami, zábavou, no v mexickej kultúre, odkiaľ pochádza, je prepojená s Vianocami.



"Piňata je farebný objekt naplnený sladkosťami. Tradičná pripomínala hrniec a predstavovala boj medzi dobrom a zlom. Palica, ktorou sa rozbíjala, symbolizovala vieru a sladkosti v jej vnútri zase odmenu za cnostný život. Súčasnú spájame s adventom, a tá v Mexiku je jedným z vianočných symbolov spájajúcich katolícke a predkolumbovské zvyky," povedala riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Vianočná piňata ponúkne cyklus adventných podujatí najmä pre detského čitateľa. "Hlavnou myšlienkou adventného diania v pobočkách knižnice je predstaviť niečo pestré, prekvapivé a plné radosti, podobné atmosfére spätej s piňatou. Bohatý program odštartuje 2. decembra 2024 stretnutím s Mexičankou Carolinou Garciou v pobočke Hornádka. Priamo od nej sa deti dozvedia o vianočných zvykoch a pravej mexickej piňate," doplnila Prextová.



Vianočný program pokračuje stretnutiami detí so spisovateľkami Marcelou Gaľovou, Ivou Ondriovou, Silviou Kaščákovou, Lenkou Šafranovou a Lenkou Šingovskou a ilustrátorkou Ľudmilou Žoldákovou (Ladou Zoldak), ktorej ilustrácie budú zároveň v knižnici aj vystavené.



Všetky stretnutia budú v mimoškolských pobočkách a pozvanie dostali školské kolektívy z košických základných škôl. Okrem toho v LitParku predstavia novú výstavu Nevídané priateľstvá ilustrátorky Lady Zoldak, ktorá sa okrem knižnej ilustrácie venuje aj tvorbe udržateľnej módy. Sprístupnenie je naplánované na 12. decembra 2024.



Program knihovníkom, ale a pedagógom z košických škôl, spestrí aj vzdelávací seminár. Viki Marcinová z o. z. Krajina čitateľov bude hovoriť o tom, ako vzniká výber kníh do katalógu Najlepšie detské knihy roka. Chýbať nebudú tvorivé dielne s vianočnou tematikou a predstavenie Čertovská nevesta v podaní divadla D-Ačko. Pripravené je i podujatie venované jednorodičom, ktorým každodenný stereotyp odľahčia arteterapiou so psychologičkou Kristínou Čopovou, zatiaľ čo deti zabavia tvorivými dielňami.



Cyklus vianočných podujatí v knižnici sa koná v rámci projektu Knižnica nahlas, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.