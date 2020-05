Knižnica pre mládež mesta Košice s obmedzeniami otvorila dve pobočky

Košice 11. mája (TASR) – Knižnica pre mládež mesta Košice po viac ako ôsmich týždňoch v pondelok opäť otvorila svoje dve najväčšie pobočky, návštevníci sa nebudú môcť pohybovať medzi regálmi. Okrem iného sa rozhodla udeliť generálny pardon na všetky už vygenerované upomienky a vrátené knihy pôjdu do karantény. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová.



Pre čitateľov otvorili pobočku v LitParku na Kukučínovej ulici a pobočku na Humenskej ulici. Podľa riaditeľky knižnice Kamily Prextovej môžu poskytovať služby verejnosti len za predpokladu prísneho dodržiavania hygienických opatrení. „Budeme sa riadiť komplexným usmernením, ktoré pre knižnice vydala Slovenská národná knižnica. Potom uvidíme, ako sa nám to všetko osvedčí v praxi. Prípadne budeme uvažovať nad uvoľňovaním opatrení a rozširovaním poskytovania služieb aj v iných pobočkách,“ uviedla.



Zároveň obnovili službu vrátenia kníh prostredníctvom biblioboxu, ktorú by podľa jej slov mali čitatelia uprednostniť pred osobným vrátením v pobočkách. Zmena sa dotkla aj otváracích hodín, priestory budú dezinfikovať.



„Voľný pohyb v priestoroch medzi regálmi nebude možný, preto si čitatelia budú musieť knihy vopred elektronicky objednať cez e-mail kmk.expres@gmail.com alebo cez službu Expresný balík prostredníctvom online katalógu knižnice,“ spresnila Prextová s tým, že starším občanom umožnia aj telefonickú rezerváciu.



Všetky vrátené knihy zaradia do sedemdňovej karantény, ďalší čitatelia si ich môžu opäť zapožičať až po jej vypršaní. Knižnica pripomína, že aj pri jej návšteve platí povinnosť nosiť ochranné rúško a dezinfikovať si ruky pred vstupom. „Vždy sa treba riadiť aj ďalšími inštrukciami pracovníkov knižnice, pretože každá z pobočiek je iná a vyžaduje si aj individuálny prístup,“ uviedla.



Knižnice boli zatvorené z dôvodu zavedenia opatrení pred šírením nákazy novým koronavírusom. Na základe ich uvoľňovania môžu byť opätovne otvorené od 6. mája.