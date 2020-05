Knižnica pre mládež mesta Košice sprístupnila ďalšie pobočky

Košice 25. mája (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice sprístupní čitateľom od utorka (26. 5.) prvú školskú pobočku. Postupne pre verejnosť opätovne doposiaľ otvorili všetkých päť mimoškolských pobočiek. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová s tým, že sa venujú aj plánovaniu letných podujatí.



Školská pobočka v Základnej škole Družicová podľa riaditeľky knižnice Kamily Prextovej čiastočne spĺňa aj mimoškolskú pôsobnosť keďže disponuje samostatným vchodom. „Čo sa týka otvárania ostatných pobočiek v základných školách, všetko bude závisieť od možností dodržiavania opatrení, ktoré musíme najprv prerokovať s vedeniami škôl,“ povedala.



Pripomenula, že čitatelia, ktorých domovské pobočky naďalej zostávajú zatvorené, môžu zájsť do ktorejkoľvek inej pobočky v meste. Ich čitateľský preukaz je prenosný.



Ako Prextová uviedla, za dva týždne fungovania prevzali takmer 4500 kníh a z karantény sa do políc vrátilo 2167 knižných jednotiek. Knižnica zároveň vyzýva detských čitateľov, respektíve ich rodičov, aby knihy, ktoré majú zapožičané zo zatvorených školských pobočiek, prišli vrátiť do biblioboxu v Kulturparku, ktorý obnovili. Na kontách zatvorených pobočiek uviazlo takmer 5000 kníh, ktoré by sa z biblioboxu mohli rýchlo vrátiť späť do políc.



Knižnica sa počas svojho zatvorenia v rámci opatrení pred šírením nového koronavírusu venovala aj výzdobe letnej čitárne v Nezábudke, ktorá bude opäť slúžiť ako relaxačná zóna. Zároveň začali aj spoluprácu so združením Feman na príprave programu k projektu MACIKY 2020 a podľa knižnice sa črtá aj koncepcia na prázdninové Prečítané leto, ktorého program by sa mal tentoraz uskutočniť vo všetkých mimoškolských pobočkách.