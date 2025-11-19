< sekcia Regióny
Knižnica pre mládež mesta Košice uložila do zeme časovú schránku
Časovú schránku by mali otvoriť v roku 2055, keď bude knižnica oslavovať svoje 100. jubileum.
Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - Pri príležitosti osláv 70. výročia svojho založenia uložila Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) v stredu do zeme časovú schránku. Jej obsah vybrali tak, aby zdokumentoval súčasné fungovanie knižnice. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Časovú schránku uložili v letnej čitárni pobočky Nezábudka na Poľovníckej ulici. Vložili do nej aktuálny zoznam pobočiek, cenník služieb, štatistiky o počte čitateľov, výpožičiek a realizovaných podujatí, čitateľský preukaz, zoznam najpožičiavanejších kníh, fotografiu súčasného kolektívu zamestnancov, brožúru míľnikov knižnice vydanú pri príležitosti 70. výročia založenia knižnice a odkaz ďalším generáciám. Za mesto do schránky vložili erb mesta Košice, list a tiež aktuálne vydanie mestských novín.
„Pre uloženie schránky sme sa rozhodli príznačne na záver roka. Ide o symbolické ukončenie významného obdobia v histórii našej knižnice, ale zároveň o nový začiatok prostredníctvom odkazu pre ďalšie generácie. Veríme, že to bude dôstojným vyvrcholením osláv a cenným svedectvom o živote a práci v knižnici, o hodnotách a poslaní, ktoré reprezentujeme a uchováme pre budúce generácie,“ uviedla riaditeľka KMMK Kamila Prextová.
