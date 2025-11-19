Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. november 2025Meniny má Alžbeta
< sekcia Regióny

Knižnica pre mládež mesta Košice uložila do zeme časovú schránku

.
Na snímke priestory Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na banskobystrickom sídlisku Sásová v stredu 6. marca 2024. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Časovú schránku by mali otvoriť v roku 2055, keď bude knižnica oslavovať svoje 100. jubileum.

Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - Pri príležitosti osláv 70. výročia svojho založenia uložila Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) v stredu do zeme časovú schránku. Jej obsah vybrali tak, aby zdokumentoval súčasné fungovanie knižnice. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

Časovú schránku uložili v letnej čitárni pobočky Nezábudka na Poľovníckej ulici. Vložili do nej aktuálny zoznam pobočiek, cenník služieb, štatistiky o počte čitateľov, výpožičiek a realizovaných podujatí, čitateľský preukaz, zoznam najpožičiavanejších kníh, fotografiu súčasného kolektívu zamestnancov, brožúru míľnikov knižnice vydanú pri príležitosti 70. výročia založenia knižnice a odkaz ďalším generáciám. Za mesto do schránky vložili erb mesta Košice, list a tiež aktuálne vydanie mestských novín.

„Pre uloženie schránky sme sa rozhodli príznačne na záver roka. Ide o symbolické ukončenie významného obdobia v histórii našej knižnice, ale zároveň o nový začiatok prostredníctvom odkazu pre ďalšie generácie. Veríme, že to bude dôstojným vyvrcholením osláv a cenným svedectvom o živote a práci v knižnici, o hodnotách a poslaní, ktoré reprezentujeme a uchováme pre budúce generácie,“ uviedla riaditeľka KMMK Kamila Prextová.

Časovú schránku by mali otvoriť v roku 2055, keď bude knižnica oslavovať svoje 100. jubileum.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.