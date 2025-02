Knižnica pre mládež mesta Košice zavádza digitálny čitateľský preukaz

Košice 26. februára (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) spúšťa do používania digitálny čitateľsky preukaz. Má ísť o ekologickú novinku, ktorá pomôže efektívne spravovať výpožičky. TASR o tom z KMMK informovala Viera Ristvejová.



Digitálny preukaz je podľa nej smart riešením pre moderných čitateľov. "Ide o online aplikáciu ponúkajúcu vyšší komfort používania čitateľského preukazu. Čitateľ si cez digitálny preukaz vo svojom mobilnom telefóne vie kedykoľvek skontrolovať aktuálne informácie o čitateľskom konte, ako napríklad svoje výpožičky, rezervácie kníh či platnosť členského. Knižnica na druhej strane získava šikovný nástroj na rýchlu komunikáciu so všetkými čitateľmi," spresnila riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



O vytvorenie digitálneho preukazu možno požiadať pri osobnej návšteve knižnice. Rovnako si ho môže čitateľ vytvoriť sám cez online katalóg KMMK, respektíve v knižnično-informačnom systéme Tritius v module e-výpožičky. "Po zadaní požiadavky o vytvorenie digitálneho preukazu je automatický vygenerovaný QR kód, ktorý je čitateľovi odoslaný e-mailom formou URL odkazu. Ak si ho čitateľ otvorí vo svojom telefóne, objaví sa mu ponuka na pridanie novej karty do aplikácie Peňaženka, v našom prípade teda ide o čitateľský preukaz," dodala riaditeľka KMMK s tým, že digitálny preukaz je bezplatný a je rovnocenný s tým klasickým.