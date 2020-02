Knižnica pre mládež v Košiciach robí zbierku kníh

Košice 8. februára (TASR) – Zbierku kníh organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania kníh. Zámerom je, aby už nečítané alebo nadbytočné knihy pre deti i dospelých mohli opäť niekoho potešiť. Zbierka bude prebiehať v týždni od pondelka 10. do 16. februára vo všetkých pobočkách knižnice po celom meste.



"Aj tento rok vyzývame širokú verejnosť k darovaniu kníh. Obraciame sa úplne na všetkých, ktorí majú knihy v láske. Na všetkých, ktorí sa chcú o túto lásku aj podeliť a urobiť tým niekde niekomu radosť," uviedla riaditeľka knižnice Kamila Prextová. Mottom zbierky je "Daruj knihu, my ju posunieme!".



Knihy poputujú na rôzne miesta, zatiaľ je podľa riaditeľky priskoro povedať, kde všade. "Závisí to od množstva a tiež od konkrétnych titulov, ktoré nám verejnosť daruje. Príjemcov kníh však budeme vyberať veľmi zodpovedne," prisľúbila Prextová. Knižnica sa chystá osloviť krízové centrá, občianske združenia aj domovy dôchodcov či nemocnice. Do aktivity sa rozhodla tento rok zapojiť aj mestské časti a K13 - Košické kultúrne centrá, resp. Výmenníky/SPOTs.



Knihy je možné okrem pobočiek dať aj do knižničného Biblioboxu pred vchodom do pobočky LitPark v Kulturparku a do košických Výmenníkov. Riaditeľka knižnice odporúča aj sledovať webstránky zapojených mestských častí, ktoré budú informovať, kde je možné knihy doniesť. Darcovia môžu podľa nej do kníh pridať aj venovanie.



Medzinárodný deň darovania kníh si svet pripomína 14. februára.