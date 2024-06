Knižnica si pripomína Ľ. Juríka súťažou pre mladých autorov poviedok

Nové Zámky 8. júna (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlásila druhý ročník celoslovenskej autorskej súťaže Jurík očami mladých. Originálnu poviedku na ľubovoľnú tému môžu do súťaže prihlásiť mladí ľudia od 15 do 25 rokov. Uzávierka súťaže je v pondelok 24. júna, upozornila Natália Nagyová z novozámockej knižnice.



Súťaž je rozdelená do dvoch vekových kategórií, od 15 do 18 rokov a od 19 do 25 rokov. Súťažné poviedky bude hodnotiť odborná komisia. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priestoroch knižnice 26. septembra. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice.



Knižnica si prostredníctvom súťaže pripomína významného spisovateľa, novinára, politológa a novozámockého rodáka Ľuboša Juríka, ktorý svojou tvorbou podnecoval mnohých mladých autorov k poviedkovej tvorbe. Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.



Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko.



V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138.000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho je viac ako 1600 detí. Ročne vypožičia vyše 220.000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu ročne pribudne zhruba 2100 nových titulov.