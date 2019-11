Knižnica SPU v Nitre zriadila novú virtuálnu študovňu

Nitra 7. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre otvorila novú virtuálnu študovňu. Cieľom projektu je otestovať záujem študentov SPU o skriptá a učebnice v digitálnej forme, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Obsah virtuálnej študovne tvorí zhruba 130 titulov, najmä učebnice a skriptá vydané SPU. V menšej miere je zastúpená neučebnicová literatúra autorov z SPU a literatúra zo spoločenských vied, predovšetkým ekonómie a marketingu.



Podľa riaditeľky knižnice Beáty Bellérovej boli v spolupráci s Vydavateľstvom SPU vytypované vypredané publikácie, o ktoré by študenti mohli mať záujem. Univerzita zároveň oslovila autorov so žiadosťou o súhlas so sprístupnením starších, zdigitalizovaných titulov alebo digitálnych verzií novších publikácií. „Publikácie vo virtuálnej študovni sú prístupné iba v počítačovej sieti univerzity. Ich texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť, iba čítať,“ uviedla Bellérová.



Kontrolovaný prístup zabezpečuje softvérové riešenie pre tvorbu digitálnych knižníc, ktoré umožňuje spracovanie a zdieľanie digitalizovaného obsahu. Využívajú ho prestížne knižnice a vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Pre svoju digitálnu knižnicu ho používa aj Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR a na základe dohôd o spolupráci vznikli v tomto prostredí virtuálne knižnice troch spolupracujúcich univerzít: Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a SPU v Nitre. Podľa Bellérovej má SPU predbežne podpísanú zmluvu s CVTI na využívanie softvéru na jeden rok. Súčasťou zmluvy bola aj digitalizácia vybraných publikácií. „Po uplynutí času trvania zmluvy vyhodnotíme úspešnosť, najmä záujem zo strany študentov, a dohodneme ďalší postup,“ potvrdila riaditeľka knižnice.