Knižnica v B. Bystrici spúšťa cyklus podujatí Dotyky s vedou

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Banskej Bystrici spúšťa v roku 2024 nový cyklus podujatí s názvom Dotyky s vedou, v rámci ktorého chce prezentovať významné osobnosti slovenskej vedy a techniky. Prvé podujatie zo série bude venované lesníctvu, knižnica predstaví osobnosť a prácu Tomáša Buchu z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene. TASR o tom informovala PR manažérka ŠVK Soňa Šóky.



Prvé podujatie v rámci cyklu Dotyky s vedou pripravila knižnica v spolupráci NLC - Lesníckym výskumným ústavom Zvolen. "Ako prvú osobnosť v rámci cyklu predstavíme Tomáša Buchu, ktorý získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky za rok 2023 za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti (CE) LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora," priblížila Šóky.



Bucha pôsobí na Lesníckom výskumnom ústave NLC od roku 1988. Je špecialistom v oblasti diaľkového prieskumu Zeme so zameraním na monitoring a inventarizáciu lesov. Na podujatí bude hovoriť o svojej práci, výskume v lesníctve i špičkových technológiách, ktoré sú v tomto sektore využívané.



"V CE LignoSilva využíva jedinečný 3D tomografický skener, ktorým disponuje na svete len niekoľko spoločností. Skener umožňuje odhaliť vnútorné chyby dreva, ktoré by inak zostali neodhalené. Skener vo Zvolene je unikátny tým, že ako jediný je otvorený pre výskumné a inovačné účely a vzdelávanie," vysvetlila Šóky.



Prvé z cyklu podujatí Dotyky s vedou sa v spoločenskej sále ŠVK uskutoční v utorok (16. 4.) o 16.30 h. Podujatie je programovou súčasťou Lesníckych dní 2024.