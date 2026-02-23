< sekcia Regióny
Knižnica v Beluši spája prevenciu s moderným priestorom pre mladých
Sprístupnenie izby sprevádzalo podujatie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov pod názvom Živé knižnice.
TASR
Beluša 23. februára (TASR) - Obecná knižnica v Beluši (okres Púchov) zavŕšila projekt modernizácie svojich priestorov. Jeho výsledkom je sprístupnenie novej oddychovej zóny nazvanej Tichá hlučná izba. Informoval o tom prednosta obecného úradu v Beluši Patrik Štrbák.
Inovatívny priestor je podľa neho určený prioritne pre mládež, podarilo sa ho zrealizovať vďaka dotácii z Nadácie SPP vo výške 2500 eur. Na financovaní projektu sa podieľala aj obec Beluša, ktorá zo svojho rozpočtu vyčlenila sumu 500 eur.
Sprístupnenie izby sprevádzalo podujatie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov pod názvom Živé knižnice. Na programe sa zúčastnili žiaci deviateho a ôsmeho ročníka miestnej základnej školy, ktorí mali možnosť vypočuť si skutočné príbehy osôb s materiálovými závislosťami.
„V roku 2026 sa chce knižnica sústrediť na mládež a priblížiť sa potrebám detí a mladých ľudí. Snaží sa sprostredkovať zážitok z čítania, divadla či ľudského príbehu, aby v spolupráci s pedagógmi podnecovala kritické otázky. Najmenším je určená Noc s Andersenom a bábkové divadelné predstavenia, školákom literárne besedy a ďalšie interaktívne formy a stretnutia,“ doplnil Štrbák s tým, že knižnica sa mení na moderné komunitné centrum, ktoré citlivo spája kultúru, vzdelávanie a spoločenskú prevenciu.
