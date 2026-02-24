< sekcia Regióny
Knižnica v Detve zorganizovala vlani 124 podujatí
Navštívilo ich 958 dospelých a 1618 detí.
Autor TASR
Detva 24. februára (TASR) - Mestská knižnica Karola Antona Medveckého v Detve zorganizovala počas minulého roka 124 podujatí, ktoré navštívilo 958 dospelých a 1618 detí. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že knižničný fond rozšírili o 532 nových titulov, a to vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, vlastným zdrojom aj darom. Medzi stálych čitateľov pribudlo 196 nových registrovaných používateľov. Program knižnice sa zameriaval na podporu čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, vzdelávanie a komunitné aktivity pre rôzne vekové skupiny.
Ako ďalej uviedol, najvýraznejším podujatím roka bola dvojmesačná putovná výstava Osmijankova literárna záhrada. K dispozícii bola v septembri a v októbri minulého roka a podľa mesta zaznamenala mimoriadne pozitívny ohlas u detských návštevníkov. „Výstavu navštívilo 483 detí, pričom bola prirodzene prepojená s čitateľskými a tvorivými aktivitami,“ spomenul hovorca.
Minulý rok bol v knižnici výnimočný aj štyrmi jubileami. Pripomenula si 150 rokov od narodenia Medveckého a 120 rokov od vydania jeho diela Monografia Detva. Taktiež 60 rokov od oficiálneho založenia mestskej knižnice a 30 rokov od jej pomenovania po Medveckom. V máji pri tejto príležitosti pripravili sériu podujatí a výstavu pre verejnosť. Medvecký bol rodák z Dolnej Lehoty a patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré pôsobili v Detve. V rokoch 1899 až 1901 v nej pôsobil ako kaplán.
Počas roka zorganizovali aj pravidelné komunitné aktivity, ako stretnutia so seniormi v rámci projektu Osviežme (si) myseľ a čítania a interaktívne aktivity pre deti do troch rokov. Pracovníčky pripravili aj tematické akcie v rámci marca - mesiaca knihy, letné aktivity na Furmanskej súťaži ťažných koní či besedy so spisovateľkami. „Záver roka však poznačila nečakaná udalosť, vytopenie knižnice, ktoré si vyžiadalo jej viac než mesačné zatvorenie a, žiaľ, aj stratu časti knižného fondu,“ konštatoval Suja s tým, že aj napriek tejto udalosti knižnica pokračuje vo svojej činnosti.
