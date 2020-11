Knižnica v Humennom povzbudzuje k čítaniu, knihy núka zadarmo

Humenné 3. novembra (TASR) – Vihorlatská knižnica (VK) v Humennom povzbudzuje verejnosť k čítaniu aj v čase svojej nútenej uzávery. Rovnako ako počas podobného protiepidemického opatrenia v rámci prvej vlny pandémie nového koronavírusu umiestnili jej zamestnanci pred vchod do budovy policu s knihami. Okoloidúci si ich môžu vziať zadarmo.



"Keď sme 10. marca museli nečakane zavrieť, všetkých nás to mrzelo. Snažili sme sa dostať knihy medzi čitateľov i napriek tomu, že vstup do knižnice bol zakázaný," priblížila pozadie myšlienky poskytovať záujemcom knihy zadarmo riaditeľka VK Mária Daňová s tým, že keďže sa nápad v jari "veľmi osvedčil", rozhodli sa zriadiť improvizovanú knižnicu aj tento raz.



Priebežne dopĺňaný sortiment, ktorý sa dá na polici nájsť, tvoria knihy vyradené z fondu VK a tiež knihy, ktoré knižnica získala darom. "Knihy sú rôzneho žánru i veku. Sú pre vás a sú zadarmo. Vezmite si ich a čítajte. Vrátiť ich netreba," povzbudzuje VK na sociálnej sieti. Zároveň však upozorňuje, že na vrátenie kníh vypožičaných z knižnice je určený výhradne bibliobox.



Aj napriek uzávere je v ponuke VK možnosť vypožičať si e-knihy, alebo počas mesiaca november zadarmo získať rešerš na zadanú tému.