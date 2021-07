Knižnica v Humennom rozčítava rómske deti, organizuje aj zbierku kníh

Humenné 4. júla (TASR) – Budovať záujem o knihy a rozvíjať čitateľské zručnosti rómskych detí sa Vihorlatská knižnica (VK) v Humennom snaží v miestnom komunitnom centre (KC) už druhým rokom prostredníctvom pravidelných čitateľských stretnutí. Radosť z objavovania nových svetov a nových zážitkov, ktoré knihy poskytujú, im chce umocniť aj zriadením vlastnej knižnice. Ako pre TASR uviedla bibliografka VK Zuzana Švecová, výzva na zbierku kníh do nej, ktorú VK vyhlásila na Medzinárodný deň detí, sa stretla s pozitívnou odozvou.



"Zo začiatku bola reakcia pekná, chodili, nosili nám Humenčania knihy, ktoré sa dali darovať pre KC. Koncom mesiaca sa to však trošku utlmilo, a tak nám napadlo osloviť veľké vydavateľstvá a kníhkupectvá. Máme zo všetkých strán krásne pozitívne reakcie," priblížila priebeh zbierky Švecová s tým, že pôvodný zámer vyzbierať počas troch mesiacov aspoň 100 knižných titulov sa podarilo prekročiť v uplynulých dňoch. Verí, že začiatkom septembra, keď chcú knihy KC odovzdať, ich bude v novovzniknutej knižnici i do 300. Ako doplnila, vydavateľstvá prekvapili aj tým, že do zbierky prispeli aj knižnými novinkami. "Na knihy v knižnici sa deti veľmi tešia, pýtajú sa, či to bude spoplatnené alebo či si budú môcť vziať knihy aj domov," uviedla pre TASR sociálna pracovníčka KC Zlatica Kudráčová.



Vyhlásenie zbierky bolo podľa Švecovej prirodzeným rozšírením čitateľských stretnutí, ktoré VK pravidelne, raz za mesiac v KC organizuje. "Vidíme veľmi peknú odozvu tých detí, ktoré chodia pravidelne na každé literárne stretnutie. Vidíme, ako sa na niektoré veci pozerajú inak, ako sa rozrozprávali, osmelili niektorí. Je milé sledovať, ako sa niekedy doslova trhajú za knihami," ozrejmila s tým, že vzhľadom na odozvu detí uvažujú o zintenzívnení návštev na dvakrát do mesiaca.