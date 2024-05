Knižnica v Košiciach si výročie vstupu SR do EÚ pripomenie podujatiami

Košice 13. mája (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) si rôznymi podujatiami pripomenie 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ). Cez tematické aktivity chce upriamiť pozornosť nielen na dôležitosť členstva v EÚ, ale aj na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom z knižnice informovala Viera Ristvejová.



Podľa riaditeľky KMMK a členky správnej rady Slovenskej asociácie knižníc (SAK) Kamily Prextovej Slovensku priniesol vstup do EÚ množstvo výhod, ktoré sú často považované za samozrejmosť. Ide napríklad o možnosť študovať s rovnakými právami ako ostatní či jednoduchšie cestovanie. "Tých výhod je oveľa viac, no žiaľ nie úplne každý si to uvedomuje a spája práve s našim členstvom v EÚ. Preto je aj na nás, knižniciach, aby sme o tom nahlas rozprávali a ak treba aj zdôvodňovali a pripomínali. Výhody tu neboli vždy a nemusia ani navždy ostať," povedala.



Interaktívny kútik Dotkni sa Európy vznikol aj v pobočke knižnice LitPark. Čitatelia v ňom nájdu i praktické informácie v súvislosti s voľbami do EP. Rozdávajú im tiež špeciálnu záložku do kníh, ktorá ich má motivovať, aby v deň volieb 8. júna využili svoj hlas.



Do 26. mája majú návštevníci pobočky LitPark možnosť pozrieť si aj výstavu, ktorá mapuje históriu Sacharovovej ceny. Jej cieľom je zviditeľniť dôležitosť dodržiavania ľudských práv, medzinárodného práva a zásad demokracie. "Panely sú venované laureátom, držiteľom Nobelovej ceny za mier, či bojovníkom za ľudské práva a práva žien, rovnako informáciám o laureátoch, usilujúcich sa o spoločenské zmierenie a dialóg a tiež disidentom bojujúcich za zmeny režimov," spresnila Prextová.



S cieľom poukázať na potrebu byť súčasťou Európy chystá KMMK podujatia vo všetkých svojich 19 pobočkách. "S čitateľmi napríklad virtuálne nasadneme na vláčik, aby sme sa vydali na literárnu cestu po Európe, alebo budeme cez rozprávkové cestovanie spoznávať európske rozprávky a diela európskych autorov. S klubom knihomoľov zažijeme literárne potulky, budeme tiež búrať jazykové bariéry cez podujatie Máme nEÚrekom priateľov a nasmerujeme si to i na historickú jazdu, ktorá nás prevedie od koruny k euru," doplnila.