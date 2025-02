Knižnica v Košiciach vyhlásila zbierku kníh, daruje ich ďalej

Košice 14. februára (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) prostredníctvom zbierky kníh vyzýva k ich darovaniu. Zámerom je pripomenúť si Medzinárodný deň darovania kníh a popularizovať čítanie. TASR o tom z KMMK informovala Viera Ristvejová.



"Tento rok ide o krásny desiaty ročník zbierky, ktorá má poskytnúť knihám druhú šancu. Cieľ je však hlbší. Chceme popularizovať aktivity, ktoré by mohli knihy dostať aj k čitateľom, ktorí si ich, žiaľ, z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť," uviedla riaditeľka knižnice Kamila Prextová. Pripomenula, že túto aktivitu ako prví na Slovensku spustili v roku 2015. Odvtedy ju realizujú pravidelne.



Zbierka s názvom Podaruj a poteš trvá od piatka do konca februára. Darcovia môžu knihy prinášať do ktorejkoľvek pobočky KMMK v meste. "My ich zhromaždíme a podľa titulov roztriedime. Potom ich ponúkneme novým čitateľom cez charitatívne organizácie, knihobúdky a regály s voľným čítaním v nemocniciach, mestských kúpaliskách či na letisku. Apelujeme však, aby darcovia prinášali len novšie a nepoškodené tituly," dodala s tým, že pre skúsenosti z minulých ročníkov obmedzili vek prijímaných knižných darov na tituly nie staršie ako desať rokov.