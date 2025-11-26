< sekcia Regióny
Knižnica v Košiciach zrekonštruovala svoju pobočku v ZŠ Družicová
Autor TASR
Košice 26. novembra (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) zrekonštruovala svoju školskú pobočku sídliacu v Základnej škole (ZŠ) Družicová, slávnostne ju otvorili v stredu. Ide o 18. pobočku knižnice z celkového počtu 19, ktorá za posledných päť rokov prešla kompletnou rekonštrukciou alebo výmenou interiéru. TASR o tom z knižnice informovala Viera Ristvejová.
Vďaka zriaďovateľovi, ktorým je mesto Košice, sa knižnici podarilo na jej obnovu získať takmer 18.000 eur z mimorozpočtových zdrojov. Pribudlo napríklad nové zariadenie vrátane políc a čitateľských kútikov. ZŠ pomohla s výmenou podlahovej krytiny a vymaľovaním priestoroch.
„Pobočku v ZŠ Družicová sme po prvýkrát otvárali 30. marca 2012. Odvtedy prešlo dverami tejto knižnice niekoľko tisíc návštevníkov, štatistiky len posledného roku hovoria, že ich bolo 5421. Potrebovali sme zmeny k lepšiemu,“ uviedla riaditeľka KMMK Kamila Prextová, podľa ktorej výsledok poteší takmer 800 registrovaných čitateľov.
Pripomenula, že vyradené knihy nahradia úplne novými - nakúpenými v rámci projektu Prečítaj svet podporeného Fondom na podporu umenia.
