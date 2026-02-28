Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Knižnica v Michalovciach zavádza digitálny čitateľský preukaz

ILustračné foto. Foto: FOTO TASR - Maroš Černý

Výhodou je, že čitateľ má preukaz v mobilnom zariadení.

Autor TASR
Michalovce 28. februára (TASR) - Od začiatku marca bude v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach pre verejnosť spustená nová služba v podobe digitálneho čitateľského preukazu. Táto moderná forma členskej karty podľa riaditeľky knižnice Aleny Vasiľovej reaguje na potreby súčasných návštevníkov knižnice, ktorí chcú mať služby k dispozícii rýchlo, jednoducho a bez zbytočných papierových kariet.

Digitálny čitateľský preukaz je elektronická verzia klasickej knižničnej karty, ktorú registrovaný používateľ môže mať uloženú priamo vo svojom smartfóne alebo v inom mobilnom zariadení. Namiesto plastovej karty tak budete mať stále pri sebe len digitálnu ikonu - ide o praktické a ekologické riešenie pre 21. storočie,“ uviedla Vasiľová.

Výhodou je, že čitateľ má preukaz v mobilnom zariadení, má rýchly prístup k účtu, môže dostávať notifikácie a upozornenia o blížiacich sa termínoch vrátenia kníh, oznamoch knižnice či pripravovaných podujatiach a ide aj o ekologické riešenie.

Od 1. marca 2026 bude digitálny preukaz dostupný priamo cez online katalóg knižnice po prihlásení sa do konta. Pri prvotnom prihlásení čitateľom pomôžu i pracovníci knižnice. Po prihlásení dostane čitateľ digitálny preukaz, ktorý si môže uložiť do svojho zariadenia.

Zavedenie digitálneho čitateľského preukazu potvrdzuje, že aj tradičné inštitúcie ako verejné knižnice sa dokážu modernizovať a reagovať na digitálny život ľudí. Pre čitateľov to znamená pohodlnejší prístup k literatúre a informáciám, pre knižnicu efektívnejšie fungovanie a komunikáciu,“ povedala Vasiľová.

Knižnica digitálny čitateľský preukaz zaviedla aj vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja, ktorý na nákup licencie prispel sumou 799 eur.
