Knižnica v Nitre pripravila na začiatok marca výstavy i tvorivé dielne

Nitra 22. februára (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre sa zapojí do podujatia Týždeň slovenských knižníc. V čase od 6. do 10. marca pripravila pre svojich čitateľov rôzne tvorivé dielne i zážitkové čítanie.



Ako uviedli organizátori, návštevníci knižnice sa môžu tešiť na výstavy detských výtvarných prác, fotografií, záložiek i burzu kníh. Na jeden deň si budú môcť vyskúšať prácu knihovníka alebo sa zapojiť do výtvarných tvorivých dielní. Pripravené sú aj podujatie MDŽ v knižnici, arteterapia, zážitkové čítanie, besedy a chýbať nebude ani upomienkový pardon a zvýhodnené zápisné za symbolické jedno euro.



Podľa organizátorov je hlavnou úlohou podujatia pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Rok 2023 má motto – Knižnice, záruka kvalitných informácií. "Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí je potrebné poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami, ktoré profesionálne pracujú s informáciami. Zároveň sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií," uviedla knižnica.