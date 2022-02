Knižnica v Nitre pripravuje pre detských čitateľov Večer s Dobšinským

Nitra 15. februára (TASR) – Stretnutie so slovenskými rozprávkami ponúkne svojim najmladším čitateľom Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Podujatie Večer s Dobšinským sa uskutoční 18. marca. Určené je deťom vo veku od šesť do osem rokov.



„Dňu ľudovej rozprávky, ktorý sa koná pri príležitosti narodenia známeho zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského sa v knižnici venujeme každý rok. Aj teraz sa opäť vypravíme do sveta rozprávok a spoločne oživíme klenoty našej ľudovej kultúry,“ informovala knižnica.



Večer s Dobšinským sa začne v piatok 18. marca o 17.00 h. „Deti sa môžu tešiť na popoludnie, ktoré bude plné rozprávok, ale aj zábavy a súťaží,“ pripomenuli organizátori.