Knižnica v Nitre sa zapojí do osláv Medzinárodného dňa darovania knihy

Nitra 9. februára (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre si pripomenie Medzinárodný deň darovania knihy, ktorý pripadá na 14. februára. V tento deň knižnica zorganizuje zbierku prečítaných kníh.



Ako pripomenuli organizátori, 14. február patrí zaľúbeným, no od roku 2012 je spojený aj s láskou ku knihám. "Hlavnou myšlienkou každoročnej kampane Medzinárodného dňa darovania knihy je ponúknuť knihy tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť," uviedli.



Nitrianska knižnica sa do podujatia zapojí zbierkou. "Každý má doma knihy, ktoré už prečítal a už sa k nim viac nevráti. Teraz môže urobiť radosť druhým a priniesť ich do knižnice. My sa už postaráme o to, aby si našli nových čitateľov," doplnili organizátori.