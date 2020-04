Knižnica v Novom Meste opäť požičiava knihy, ale v obmedzenom režime

Bratislava 11. apríla (TASR) – Milovníci kníh a čítania v bratislavskom Novom Meste si aj počas pandémie nového koronavírusu prídu na svoje. Novomestská centrálna knižnica na Pionierskej ulici obnovila svoje služby, avšak v obmedzenom režime a pri dodržiavaní bezpečnostných a hygienických opatrení. Objednané knihy vydáva cez okno a len dva dni v týždni v obmedzených hodinách.



"Naša knižnica má vytvorené podmienky na dezinfekciu a dostatok ochranných pomôcok pre zamestnancov, knihy z knižnice sú bezpečné. Všetky knihy, ktoré boli a sú vrátené do priestorov knižnice, sú dezinfikované vystavením pôsobeniu ozónu na niekoľko hodín v uzatvorenej miestnosti," konštatuje riaditeľka knižnice Jana Sedláčková.



Čitatelia si môžu objednať najviac päť titulov, objednávka kníh sa rieši elektronicky prostredníctvom emailovej adresy kbnm@kbnm.sk. Dostupnosť kníh si môžu overiť v on-line katalógu knižnice. Objednané knihy vydáva knižnica cez okno na prízemí budovy na Pionierskej ulici, informácie prídu čitateľom do e-mailu. Vydávanie funguje len v utorky a štvrtky v čase od 15.00 h do 17.00 h.



"Možnosť vrátiť knihy zostáva rovnaká ako doposiaľ, prostredníctvom biblioboxu umiestneného pred vchodom do budovy," dopĺňa mestská časť, ktorá zároveň upozorňuje na dôsledné dodržiavanie krízového výpožičného poriadku.