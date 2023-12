Knižnica v Nových Zámkoch ponúka deťom viaceré podujatia

Nové Zámky 18. decembra (TASR) - Novozámocká knižnica Antona Bernoláka pripravila na posledný predvianočný týždeň viaceré podujatia určené žiakom základných škôl (ZŠ). Sú medzi nimi tvorivé dielne i interaktívne podujatia.



V pondelok dopoludnia bola v priestoroch knižnice slávnostne vyhodnotená regionálna literárna súťaž S knihou do neznáma. "Súťažili v nej žiaci druhých až piatych tried ZŠ v okrese Nové Zámky. Zapojené triedy pracovali s vybranými knihami a mali za úlohu vypracovať kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice do 31. januára 2024," uviedli organizátori.



V rovnaký deň sa v knižnici konali aj besedy, na ktorých sa školáci mohli stretnúť so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom a neskôr aj ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez. "Na popoludnie sme, nielen pre deti, pripravili vianočné tvorivé dielne. V utorok 19. decembra zasa štvrtákom zo ZŠ Devínska ponúkneme interaktívne podujatie s názvom Po stopách záhady s detektívom Lupiočkom. Na podujatí budú žiaci riešiť záhady, rébusy a šifry," doplnili organizátori.