Knižnica v Nových Zámkoch ponúkne besedy aj podujatia pre školákov

Nové Zámky 31. októbra (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v novembri svojim čitateľom besedy so spisovateľmi i výstavu výtvarných diel. Súčasťou sprievodných programov budú aj viaceré podujatia určené školákom.



Novembrové podujatia knižnice otvorí v stredu 6. novembra o 9.00 h autorská beseda s Monikou Grilusovou. "Regionálna autorka píšuca pod pseudonymom Monika Grilka príde žiakom základných škôl predstaviť knihy s názvom Hviezdička Smejka a Čarodejka Illa," uviedla pracovníčka knižnice Anita Bóla Kováčová.



Ako pripomenula, v piatok 8. novembra bude v priestoroch knižnice sprístupnená výstava s názvom Výtvarné návraty. "Koná sa pri príležitosti 90. výročia založenia Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Nových Zámkoch. Súčasťou expozície budú diela bývalých absolventov ZUŠ. Pre verejnosť bude sprístupnená až do 29. novembra," informovala knižnica.



Autor reportážnych kníh Ako som vozil Nórov a Ako som vozil Kórejcov Ondrej Sokol bude s čitateľmi knižnice diskutovať 12. novembra. "O deň neskôr, 13. novembra, bude hosťom knižnice regionálny autor Václav Strejček so svojím humoristicko-poetickým pásmom s názvom Scénické ozveny," doplnila Kováčová.



Knižnica pripravuje v novembri aj viaceré podujatia určené stredným a základným školám. Prednáška o živote a tvorbe Antona Bernoláka určená stredoškolákom sa bude konať 19. novembra. "Pripravujeme aj žiacke workshopy zamerané na tvorivé písanie i výtvarnú tvorbu. Deti sa môžu tešiť aj na stretnutie s vílou Knihomilou. Knihovníčky okrem toho pre školákov pripravili na november množstvo ďalších vzdelávacích, zážitkových a interaktívnych podujatí," dodala Kováčová.