Knižnica v Nových Zámkoch ponúkne deťom v apríli viaceré podujatia

Nové Zámky 3. apríla (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v nasledujúcom týždni viaceré podujatia určené deťom. Ako informovala, zamerané budú na astronómiu, históriu i prírodu.



Deti zo Základnej školy (ZŠ) Hradná sa v pondelok 7. apríla stretnú na interaktívnom podujatí s názvom Mýty a legendy - Hviezdna obloha. „Dozvedia sa zaujímavé informácie o súhvezdiach, ktoré sa spájajú s konkrétnymi mýtmi a legendami,“ uviedli organizátori.



Žiaci z rovnakej školy prídu do knižnice aj 7., 8. a 10. apríla, aby si pozreli prezentáciu o živote a diele Ľudovíta Štúra. „Štvrtákov zo ZŠ Nábrežná zasa 9. apríla čaká zábavná cesta okolo sveta na podujatí s názvom Kto žije hore? Kto žije dole?. Žiaci sa počas nej zoznámia s množstvom zvierat. Vzdelávacie aktivity sme pripravili aj pre škôlkarov z obce Zemné. Vo štvrtok 10. apríla si môžu zlepšiť svoju slovnú zásobu na podujatí s názvom Vstúp so mnou do sveta kníh,“ oznámila knižnica.