Knižnica v Nových Zámkoch pripravila v školskom roku vyše 350 podujatí

Nové Zámky 2. júla (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pripravila v školskom roku 2023/2024 pre školské kolektívy viac ako 350 podujatí. V knižnici bolo v tomto školskom roku zaregistrovaných viac ako 1700 žiakov do 15 rokov, ktorí si vypožičali takmer 45.000 výpožičiek, informovala riaditeľka knižnice Helena Bohátová.



Knižnica zorganizovala pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl workshopy, besedy, kolektívne prehliadky výstav a podujatí z literatúry, dejepisu, zemepisu, náuky o spoločnosti a mediálnej výchovy, ale aj rôzne súťaže. "So žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pracujú naše knihovníčky hravou formou," skonštatovala riaditeľka knižnice.



Novinkou v tomto školskom roku bola prezentácia úspešných Novozámčanov a predstavenie novozámockého športu. Okrem etablovaných podujatí sa knižnica zamerala aj na netradičné literárne podujatia, vďaka ktorým mohli žiaci zažiť dobrodružstvá v magickom svete Harryho Pottera. "Veríme, že aj takouto hravou formou inšpirujeme deti k čítaniu a pravidelným návštevám knižnice," povedala Bohátová.



Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko.



V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138.000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho viac ako 1600 detí. Ročne vypožičia vyše 220.000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní približne 2100 nových titulov.