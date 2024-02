Knižnica v Nových Zámkoch vyhlásila súťaž Jurík očami mladých

Nové Zámky 19. februára (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlásila druhý ročník celoslovenskej autorskej súťaže s názvom Jurík očami mladých. Ako informovali organizátori, súťaž je určená pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorí budú tvoriť originálnu poviedku na ľubovoľnú tému.



Knižnica si súťažou pripomína spisovateľa, novinára, politológa a novozámockého rodáka Ľuboša Juríka, ktorý podnecoval mnohých mladých autorov k poviedkovej tvorbe. "Teší nás, že ohlasy na prvý ročník súťaže boli pozitívne. Našou ambíciou je aj naďalej osloviť mladých ľudí a podporiť ich v literárnej tvorbe tak, ako to robil Ľuboš Jurík. Ten bol všestranne nadaným spisovateľom, autorom detektívnych románov, životopisov, odborných titulov a poviedok. Za svoju literárnu tvorbu získal viaceré významné ocenenia," povedala riaditeľka knižnice Helena Bohátová.



Ako doplnila, súťaž je určená pre mladých ľudí, ktorí budú súťažiť vo vekovej kategórii 15 až 18 a 19 až 25 rokov. "Poviedky je potrebné doručiť elektronicky do pondelka 24. júna. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo štvrtok 26. septembra v spoločenskej sále knižnice. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice," doplnili organizátori.