Knižnica v N.Zámkoch počas adventu ponúka výstavu i vianočné príbehy

Nové Zámky 8. decembra (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vo štvrtok sprístupní výstavu výtvarníčky Márie Malperovej. Ako uviedli organizátori, v priestoroch knižnice potrvá do 15. januára.



Výstava s názvom Paverpol, enkaustika, maľba na hodváb ponúkne vyše 25 obrazov, odevov a doplnkov. "Verejnosti bude sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h," uviedla pracovníčka knižnice Natália Nagyová.



Ako pripomenula, knižnica pokračuje aj v obľúbenej tradícii adventného čítania vianočných príbehov. "Návštevníci si môžu prísť vypočuť vianočné príbehy, rozprávky, vinše, koledy, pranostiky a zvyky každú stredu, až do Vianoc. Čítanie im ponúkneme ešte 14. a 21. decembra," doplnila Nagyová.