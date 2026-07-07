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Knižnica v Piešťanoch pripravila rozprávky či výstavu o dinosauroch
Jedným z hlavných podujatí bude vernisáž výstavy Dinosaury - hrdinovia praveku, ktorá sa uskutoční 13. júla o 10.00 h.
Autor TASR
Piešťany 7. júla (TASR) - Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila na júl prázdninový program, ktorého súčasťou budú bábkové predstavenia, literárno-výtvarné workshopy, tvorivé dielne, programovanie robotov v SmartLabe aj viaceré výstavy ilustrácií. Piešťanská samospráva o tom informovala na svojom webe.
Jedným z hlavných podujatí bude vernisáž výstavy Dinosaury - hrdinovia praveku, ktorá sa uskutoční 13. júla o 10.00 h. Súčasťou otvorenia bude beseda so spisovateľkou Zuzanou Boďovou, predstavenie jej knižnej série Dinosaury na dobrú noc a výstava ilustrácií Filipa Horníka. Samotná výstava bude návštevníkom sprístupnená od 9. júla do 11. septembra.
Do 26. júla si budú môcť návštevníci pozrieť aj výstavu Kreslené herbárium, ktorá predstaví ilustrácie Zuzany Bočkayovej Brunckovej z knihy Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára. Výstavu doplnia komentované prehliadky a sprievodné tvorivé podujatia.
Program počas celého mesiaca zahŕňa aj SmartLab workshopy zamerané na programovanie robotov Ozobot a LEGO Education SPIKE Prime, pyrografiu či sublimáciu na hrnčeky a tričká.
V ponuke nebudú chýbať ani bábkové predstavenia Tri prasiatka, O lúke, motýľovi a kvetinovej víle či Max a Lea, ako aj literárne a výtvarné workshopy, prezentácie kníh a ďalšie aktivity určené pre školy, letné tábory aj širokú verejnosť. Počas letných prázdnin bude Mestská knižnica mesta Piešťany otvorená v upravenom režime, a to od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 17.00 h.
Jedným z hlavných podujatí bude vernisáž výstavy Dinosaury - hrdinovia praveku, ktorá sa uskutoční 13. júla o 10.00 h. Súčasťou otvorenia bude beseda so spisovateľkou Zuzanou Boďovou, predstavenie jej knižnej série Dinosaury na dobrú noc a výstava ilustrácií Filipa Horníka. Samotná výstava bude návštevníkom sprístupnená od 9. júla do 11. septembra.
Do 26. júla si budú môcť návštevníci pozrieť aj výstavu Kreslené herbárium, ktorá predstaví ilustrácie Zuzany Bočkayovej Brunckovej z knihy Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára. Výstavu doplnia komentované prehliadky a sprievodné tvorivé podujatia.
Program počas celého mesiaca zahŕňa aj SmartLab workshopy zamerané na programovanie robotov Ozobot a LEGO Education SPIKE Prime, pyrografiu či sublimáciu na hrnčeky a tričká.
V ponuke nebudú chýbať ani bábkové predstavenia Tri prasiatka, O lúke, motýľovi a kvetinovej víle či Max a Lea, ako aj literárne a výtvarné workshopy, prezentácie kníh a ďalšie aktivity určené pre školy, letné tábory aj širokú verejnosť. Počas letných prázdnin bude Mestská knižnica mesta Piešťany otvorená v upravenom režime, a to od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 17.00 h.