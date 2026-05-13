Knižnica v Piešťanoch sa zapojí do otvorenia letnej kúpeľnej sezóny
Program otvorí v piatok (15. 5.) o 16.00 h podujatie Múdra ponorka: Kubko nechce čítať pre deti s knihou Petry Braunovej.
Autor TASR
Piešťany 13. mája (TASR) - Mestská knižnica mesta Piešťany sa zapojí do Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny (OLKS) a už na druhú polovicu mája pripravila sériu literárnych, divadelných a výstavných podujatí pre deti i dospelých. Ponúkne prezentácie kníh, scénické čítania, tvorivé workshopy aj výstavy ilustrácií slovenských autorov. TASR to uviedla riaditeľka knižnice Margita Galová.
Knižnica sa dlhodobo podieľa na tvorbe sprievodných aktivít OLKS spolu s Piešťanským informačným centrom (PIC). „Mojou snahou vždy bolo, aby žilo centrum mesta, čiže v knižnici v tom čase nerobíme podujatia, chceme, aby naši čitatelia a návštevníci sa zúčastnili na podujatiach, ktoré sa odohrávajú v centre mesta,“ ozrejmila.
Program otvorí v piatok (15. 5.) o 16.00 h podujatie Múdra ponorka: Kubko nechce čítať pre deti s knihou Petry Braunovej. V sobotu (16. 5.) sa uskutoční vernisáž výstavy Vstúpte do rozprávky Pavla Dobšinského, doplnená o scénické čítanie a workshop.
V pondelok (18. 5.) bude v PIC prezentovaná publikácia Piešťany v obrazoch času, ktorá priblíži historické premeny mesta. Cyklus Múdra ponorka bude pokračovať 22. mája podujatím Ježko Pichliačik a 29. mája programom Mliečne rozprávky.
Záver mesiaca (30. 5.) bude patriť podujatiu Orieškové kúpele, kde predstavia festival Zázračný oriešok. „Tento festival odprezentujeme premiérou divadelného predstavenia, ktoré vzniklo na motívy knihy zakladateľa Jána Uličianskeho,“ doplnila Galová. V Hudobnom pavilóne sa 31. mája uskutoční scénické čítanie na motívy jeho tvorby. Súčasťou programu budú aj výstavy v PIC vrátane Orieškových ilustrácií, Kráľovských rozprávok či Hravého sveta Petra Čisárika.
OLKS sa uskutoční počas posledného májového víkendu a ponúkne trojdňový kultúrny a spoločenský program. Organizátori očakávajú, že podujatie priláka tisíce návštevníkov a symbolicky otvorí letnú sezónu v meste.
