Knižnica v Poprade vystavuje diela neprofesionálov z Art klubu

Poprad 3. decembra (TASR) – Podtatranská knižnica v Poprade ešte dva týždne vystavuje „Spišskú paletu“. Ide o diela neprofesionálnych autorov, výstavu pripravili spolu s knižnicou Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi a tamojší Art klub. „V priestoroch knižnice je táto putovná výstava umiestnená až do 18. decembra, pričom predstavuje prierez tvorbou členov Art klubu. Sú to najnovšie formy ich výtvarného prejavu alebo diela staršie, ktoré verejnosť ešte nemala možnosť vidieť,“ uviedla odborná pracovníčka SOS Miriama Bukovinská.



V dielach je podľa nej cítiť originalitu rôznych pohľadov na svet a svojský maliarsky rukopis. Autori - neprofesionáli sa svojej tvorbe venujú vo voľnom čase a to sa prejavuje aj v témach obrazov, ktoré často odrážajú ich ďalšie koníčky a spôsoby trávenia voľného času. „Návštevníci na nich môžu vidieť portréty, zobrazenia architektúry, prírody z regiónu Spiša či abstraktné maľby,“ vymenovala Bukovinská s tým, že svojimi dielami sa v Poprade predstavia 12 členovia klubu.



Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri SOS vznikol v roku 1979, kedy sa deviati nadšenci umenia spojili a rozhodli sa stretávať pravidelne. Klub v priebehu rokov rástol a v súčasnosti má 48 členov, väčšinou z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. „Autorov spája láska k výtvarnému umeniu a ambície prezentovať svoju tvorbu na rôznych výstavách, pričom mnohí z nich získali ocenenia. Cieľom klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, výstavách, plenéroch, workshopoch a iných aktivitách, na ktorých sa podieľa spolu so Spišským osvetovým strediskom. Veríme, že táto kolekcia podnieti návštevníkov a nadšencov umenia aj k vlastnej tvorivej činnosti,“ uzatvára Bukovinská.