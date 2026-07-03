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Knižnica v Prešove ponúkne v lete čítanie, filmy i technológie
Krajská knižnica sa rozhodla v lete nevynechať obľúbenú Knižnú pohodu so seniormi.
Autor TASR
Prešov 3. júla (TASR) - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pripravila počas letných prázdnin program pre deti, dospelých i seniorov. V ponuke sú čitateľské a tvorivé podujatia, premietania filmov, aktivity v SmartLabe, literárne stretnutia, výstavy i festival Mesiac autorského čítania, ktorý tento rok prinesie stretnutia so spisovateľmi z Grónska. TASR o tom informovala Michaela Horváth z Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
„Najväčší stredoeurópsky festival zavíta okrem Bratislavy a Trenčína tradične aj do metropoly Šariša, a to od piatka do 17. júla 2026, každý deň od 17.30 h v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava na Slovenskej ulici,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná. Úvodný a záverečný večer sa uskutočnia v hudobnom klube Stromoradie.
Koncept večerov sa podľa Horváth nemení. V prvej časti predstaví svoju tvorbu a prečítajú z autorských textov predstavitelia českej či slovenskej literárnej scény. V druhej časti besedy priblížia svoj život a dielo čestní hostia z Grónska.
V prázdninovom programe nebude chýbať čitateľsko-tvorivé podujatie Prečítané leto, organizované v spolupráci s občianskym združením (OZ) Krajina čitateľov.
Knižnica počas letných mesiacov pripravuje novinku pre malých programátorov a objaviteľov. Kreatívne podujatia v Smartlabe budú prebiehať vo vopred zverejnených termínoch.
„Aktivity sú určené pre zvedavé deti a dospelých, pre ktorých je objavovanie cestou k poznaniu. Spoločne budeme rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti digitálnych technológií,“ povedala Horváth, ktorá je zároveň krajskou koordinátorkou projektu. Záujemcovia si vyskúšajú 3D perá, vypaľovanie do dreva, prácu s Ozobotmi, programovanie Micro:bitov a ďalšie.
S OZ Programko knižnica spoločne pripravila od 10. do 14. augusta denný letný tábor zameraný na programovanie, IT, grafiku, tvorbu hier či internetovú bezpečnosť.
V rámci cyklu Kino medzi knihami knižnica pre detského diváka prináša sobotné premietania animovaných rozprávok. Organizátori pripravujú aj celovečerné premietania pre dospelého diváka.
Leto v knižnici spestria aj výstavy. „Na náučnom oddelení môžu návštevníci vďaka cestovateľke Kataríne Líškovej a jej čiernobielym fotografiám s farebnými príbehmi spoznať Cubu Con Permiso. Nádvorie knižnice celé leto patrí výstave Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím českej fotografky Dany Kyndrovej.
Krajská knižnica sa rozhodla v lete nevynechať obľúbenú Knižnú pohodu so seniormi. Čítajú sa tituly s dovolenkovým nádychom - S hotelom na chrbte alebo Sedem cností tohto leta.
„Najväčší stredoeurópsky festival zavíta okrem Bratislavy a Trenčína tradične aj do metropoly Šariša, a to od piatka do 17. júla 2026, každý deň od 17.30 h v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava na Slovenskej ulici,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná. Úvodný a záverečný večer sa uskutočnia v hudobnom klube Stromoradie.
Koncept večerov sa podľa Horváth nemení. V prvej časti predstaví svoju tvorbu a prečítajú z autorských textov predstavitelia českej či slovenskej literárnej scény. V druhej časti besedy priblížia svoj život a dielo čestní hostia z Grónska.
V prázdninovom programe nebude chýbať čitateľsko-tvorivé podujatie Prečítané leto, organizované v spolupráci s občianskym združením (OZ) Krajina čitateľov.
Knižnica počas letných mesiacov pripravuje novinku pre malých programátorov a objaviteľov. Kreatívne podujatia v Smartlabe budú prebiehať vo vopred zverejnených termínoch.
„Aktivity sú určené pre zvedavé deti a dospelých, pre ktorých je objavovanie cestou k poznaniu. Spoločne budeme rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti digitálnych technológií,“ povedala Horváth, ktorá je zároveň krajskou koordinátorkou projektu. Záujemcovia si vyskúšajú 3D perá, vypaľovanie do dreva, prácu s Ozobotmi, programovanie Micro:bitov a ďalšie.
S OZ Programko knižnica spoločne pripravila od 10. do 14. augusta denný letný tábor zameraný na programovanie, IT, grafiku, tvorbu hier či internetovú bezpečnosť.
V rámci cyklu Kino medzi knihami knižnica pre detského diváka prináša sobotné premietania animovaných rozprávok. Organizátori pripravujú aj celovečerné premietania pre dospelého diváka.
Leto v knižnici spestria aj výstavy. „Na náučnom oddelení môžu návštevníci vďaka cestovateľke Kataríne Líškovej a jej čiernobielym fotografiám s farebnými príbehmi spoznať Cubu Con Permiso. Nádvorie knižnice celé leto patrí výstave Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím českej fotografky Dany Kyndrovej.
Krajská knižnica sa rozhodla v lete nevynechať obľúbenú Knižnú pohodu so seniormi. Čítajú sa tituly s dovolenkovým nádychom - S hotelom na chrbte alebo Sedem cností tohto leta.