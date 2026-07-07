< sekcia Regióny
Knižnica v Prievidzi rozšírila ponuku o knižnicu ľudských práv
Časť literatúry už bola súčasťou knižničného fondu mestskej knižnice.
Autor TASR
Prievidza 7. júla (TASR) - Knižné tituly s problematikou ľudských práv ponúka po novom samostatná sekcia v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi. Na zriadení knižnice ľudských práv spolupracovali samospráva a mestská inštitúcia s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi. Tituly získali i od organizácií, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Ich ambíciou je ponuku ešte rozšíriť.
„Rešpekt nie je za odmenu, mal by byť prirodzenou súčasťou nášho života a voči všetkým ľuďom. Žijeme v multikultúrnej dobe, aj v Prievidzi žije veľa ľudí z iných krajín. To je aj dôvod, pre ktorý sme otvorili knižnicu ľudských práv ako súčasť mestskej knižnice,“ načrtol viceprimátor Michal Dobiaš.
Záujmom samosprávy je podľa neho zhromaždiť literatúru o ľudských právach, ktorá dokáže zodpovedať na otázky rôznych ľudí, ktoré sa možno boja opýtať, a preto je dôležité, aby odpoveď našli. „Máme tu rôzne knihy - o slobode, holokauste, z obdobia druhej svetovej vojny, o rôznych multikultúrnych národoch či inakosti. Je potrebné, aby sme ľudí v tejto miere aj vzdelávali,“ podotkol.
Časť literatúry už bola súčasťou knižničného fondu mestskej knižnice. „Doplnili sme ju o nové tituly, ktoré nám napríklad darovala Nadácia Dagmar a Václava Havlových v Prahe, Ústav pamäti národa. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré nám darovalo veľmi veľa literatúry, tiež aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR,“ priblížil Dobiaš.
Samospráva tak podľa neho proaktívne oslovila vydavateľstvá i jednotlivé inštitúcie, ktoré sa venujú ľudským právam. „Knižničný fond budeme postupne rozširovať, dokupovať nové tituly a snažiť sa, aby bola pestrosť titulov čo najzaujímavejšia a obsahovala rôznorodú literatúru z rôznych oblastí ľudských práv,“ dodal.
„Rešpekt nie je za odmenu, mal by byť prirodzenou súčasťou nášho života a voči všetkým ľuďom. Žijeme v multikultúrnej dobe, aj v Prievidzi žije veľa ľudí z iných krajín. To je aj dôvod, pre ktorý sme otvorili knižnicu ľudských práv ako súčasť mestskej knižnice,“ načrtol viceprimátor Michal Dobiaš.
Záujmom samosprávy je podľa neho zhromaždiť literatúru o ľudských právach, ktorá dokáže zodpovedať na otázky rôznych ľudí, ktoré sa možno boja opýtať, a preto je dôležité, aby odpoveď našli. „Máme tu rôzne knihy - o slobode, holokauste, z obdobia druhej svetovej vojny, o rôznych multikultúrnych národoch či inakosti. Je potrebné, aby sme ľudí v tejto miere aj vzdelávali,“ podotkol.
Časť literatúry už bola súčasťou knižničného fondu mestskej knižnice. „Doplnili sme ju o nové tituly, ktoré nám napríklad darovala Nadácia Dagmar a Václava Havlových v Prahe, Ústav pamäti národa. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré nám darovalo veľmi veľa literatúry, tiež aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR,“ priblížil Dobiaš.
Samospráva tak podľa neho proaktívne oslovila vydavateľstvá i jednotlivé inštitúcie, ktoré sa venujú ľudským právam. „Knižničný fond budeme postupne rozširovať, dokupovať nové tituly a snažiť sa, aby bola pestrosť titulov čo najzaujímavejšia a obsahovala rôznorodú literatúru z rôznych oblastí ľudských práv,“ dodal.