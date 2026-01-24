< sekcia Regióny
Knižnica v Senici spustila digitálnu poradňu v rámci programu Erasmus+
Projekt sa zameriava najmä na dospelých, seniorov a digitálne znevýhodnené skupiny, čím podporuje celoživotné vzdelávanie a sociálnu inklúziu.
Autor TASR
Senica 24. januára (TASR) - V Záhorskej knižnici v Senici sa rozbehla nová aktivita IT kaviareň s podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+, ktorá návštevníkom umožňuje každý piatok medzi 10.00 a 11.00 h prísť so svojimi digitálnymi problémami. Môžu získať osobnú pomoc pri používaní mobilov, tabletov, aplikácií či online služieb. Knižnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Projekt sa zameriava najmä na dospelých, seniorov a digitálne znevýhodnené skupiny, čím podporuje celoživotné vzdelávanie a sociálnu inklúziu. Okrem okamžitej pomoci aktivita posilňuje aj dlhodobú pozíciu knižnice ako vzdelávacieho centra a umožňuje implementáciu inovatívnych programov aj po skončení projektu.
Aktivita je inšpirovaná skúsenosťou zo zahraničia, keď sa zamestnanci knižnice počas mobility v dánskej knižnici v Aalborgu presvedčili, že návštevníci oceňujú priamu pomoc pri riešení technických problémov, od nastavenia zariadení po nákup cestovných lístkov alebo vstupeniek cez aplikácie.
V Senici túto úlohu zastáva pracovníčka knižnice Natália Semianová, ktorá návštevníkom poskytuje rady, povzbudzuje ich a pomáha získať sebadôveru pri práci s modernými technológiami.
IT kaviareň sa uskutočňuje v rámci projektu Záhorská knižnica vzdeláva a tiež pod taktovou programu Erasmus+, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a vzdelávanie dospelých. Projekt umožňuje knižnici zavádzať inovatívne prístupy k vzdelávaniu a pomoci verejnosti pri digitálnych výzvach.
Projekt sa zameriava najmä na dospelých, seniorov a digitálne znevýhodnené skupiny, čím podporuje celoživotné vzdelávanie a sociálnu inklúziu. Okrem okamžitej pomoci aktivita posilňuje aj dlhodobú pozíciu knižnice ako vzdelávacieho centra a umožňuje implementáciu inovatívnych programov aj po skončení projektu.
Aktivita je inšpirovaná skúsenosťou zo zahraničia, keď sa zamestnanci knižnice počas mobility v dánskej knižnici v Aalborgu presvedčili, že návštevníci oceňujú priamu pomoc pri riešení technických problémov, od nastavenia zariadení po nákup cestovných lístkov alebo vstupeniek cez aplikácie.
V Senici túto úlohu zastáva pracovníčka knižnice Natália Semianová, ktorá návštevníkom poskytuje rady, povzbudzuje ich a pomáha získať sebadôveru pri práci s modernými technológiami.
IT kaviareň sa uskutočňuje v rámci projektu Záhorská knižnica vzdeláva a tiež pod taktovou programu Erasmus+, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a vzdelávanie dospelých. Projekt umožňuje knižnici zavádzať inovatívne prístupy k vzdelávaniu a pomoci verejnosti pri digitálnych výzvach.